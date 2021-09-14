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Öcalan'ın 8 avukatı hakim karşısında - Son Dakika

Öcalan'ın 8 avukatı hakim karşısında

14.09.2021 16:02
Öcalan'ın 8 avukatı hakim karşısında, System.String[]

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanık, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 33.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ali Maden, Cengiz Yürekli, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca, Baran Doğan ve Suat Eren ile avukatları salonda hazır bulunurken, sanık İnan Akmeşe duruşmaya katılmadı.

"GÖRÜŞME SIRASINDA HERHANGİ BİR NOT TUTMADIK"

Duruşmada savunma yapan sanık Ali Madenci, bahsedilen tarihlerde bahse konu olan kişilerle görüşmeye gittiklerini söyleyerek, "Sadece hukuki görüş alışverişinde bulunduk. Hukuki anlamda yardım ettik. Görüşme sırasında herhangi bir not tutmadık. Kendi, başka diğer programlarımıza baktık. Bu kadar basit bir konunun tekrar ele alınmasını doğru bulmuyoruz. Böyle bir oluşum olduğunu da düşünmüyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

"ÖCALAN İLE HİÇBİR ŞEKİLDE GÖRÜŞEMEDİM"

Sanık Cengiz Yürekli ise savunmasında, "Öcalan ile görüştüğüm söyleniyor ve bu bir suç olarak görülüyor. Ben İmralı'ya da gitmedim, Öcalan'la da görüşmedim. Hiçbir şekilde görüşemedim. Burada esas olan görüştüğüm değil, niye görüşemediğimdir" ifadelerini kullandı.

"BEN ÖRGÜT ÜYESİYSEM NEDEN 10 YIL BEKLEDİNİZ"

Savunmasında hazırlanan iddianamenin iade edilmesi gerektiğini vurgulayan sanık Suat Eren ise, "Suçun vasfına dair yapılan bir tespit yok. Ben örgüt üyesiysem neden 10 yıl beklediniz? İçi boş bir soruşturma. Bu dosyada mevcut delil itibariyle derhal beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Üzerlerine atılı suçlara karşın savunma yapan diğer tutuksuz sanıklar ise beraatlarını istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık İnan Akmeşe'nin savunmasını yapması için bir sonraki duruşma hazır edilmesine karar verdi. Sonraki celse tanıkların dinlenmesine karar veren heyet, MİT kumpası olarak bilinen dosyanın gönderilmesi için İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 57 sayfalık iddianamede, avukatlar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca ve Suat Eren'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Önderlik Komitesi içerisinde yer aldıkları ve İmralı'da cezaevinde bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını üstlendikleri belirtildi. İddianamede şüphelilerin, sözde avukat-müvekkil ilişkisi adı altında örgüt elebaşının örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları/mesajları örgütün dışarıdaki mensuplarına ilettikleri ve örgüt elebaşının savunmasını yapmak adına birçok örgüt mensubu avukat ile birlikte örgüt faaliyetlerine özgülenmiş Asrın Hukuk Bürosu isimli Hukuk Bürosu'nda bir araya geldikleri aktarıldı. İddianamede 8 avukat hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

(Sema Demir - İrem Demir/İHA)

Öcalan'ın 8 avukatı hakim karşısında

Abdullah Öcalan, Ali Maden, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öcalan'ın 8 avukatı hakim karşısında - Son Dakika


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