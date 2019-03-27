Öcalan'ın Kitaplarıyla Plan Yapıyorlardı, 5'ine Cezaevi Yolu Göründü

Öcalan'ın kitaplarıyla plan yapıyorlardı, 5'ine cezaevi yolu göründü Eylem hazırlığındaki PKK üyelerinden 5'i tutuklandıBURSA - Bursa'da TEM ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün şehir ve gençlik yapılanması olarak bilinen DGH'ye yapılan operasyonda gözaltına alınan ve evlerinde terörist...

Öcalan'ın kitaplarıyla plan yapıyorlardı, 5'ine cezaevi yolu göründü

Eylem hazırlığındaki PKK üyelerinden 5'i tutuklandı



BURSA - Bursa'da TEM ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün şehir ve gençlik yapılanması olarak bilinen DGH'ye yapılan operasyonda gözaltına alınan ve evlerinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın kitapları ele geçirilen eylem hazırlığındaki 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi mensubu oldukları tespit edilen 15 kişi mercek altına alındı. Şahıslar hakkında yapılan araştırmalarda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 15 şüphelinin Bursa'da kitleleri örgütsel eylemlere yönlendirdikleri ve çeşitli eylem planları oldukları ortaya çıktı.

Ekipler, eylem hazırlığındaki şüphelilerin yakalanması için hareke geçti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararıyla birlikte Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanırken şahısların evlerinde yapılan aramalarda da örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a ait kitaplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 15 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Apo kitaplarıyla eylem planı yapan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8 şüpheli adli kontrol şartıyla 2 kişi de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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