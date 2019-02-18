Öcalan'ın Yakalanmasını Bahane Ederek Eylem Yapan 4 Kişi Tutuklandı

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Beşar Esad'dan Dikkat Çeken Türkiye ve YPG Açıklaması

Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız