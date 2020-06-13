"Ocean Park" tema parkı aylar sonra kapılarını ziyaretçilere açtı - HONG

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tema parktan detaylar Ziyaretçilerden detaylar HONG KONG - Koronavirüs salgınından dolayı ziyarete kapatılan Hong Kong'taki "Ocean Park" tema parkı, yaklaşık 4 ay aradan sonra bugün kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tema parktan detaylar Ziyaretçilerden detaylar HONG KONG - Koronavirüs salgınından dolayı ziyarete kapatılan Hong Kong'taki "Ocean Park" tema parkı, yaklaşık 4 ay aradan sonra bugün kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Hong Kong'un en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelen ve korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Ocean Park normalleşme süreci kapsamında yeniden ziyarete açıldı. Ziyaret sırasında maske kullanımının zorunlu olduğu tema parkında, ziyaretçilere girişte ateşi ölçümü yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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