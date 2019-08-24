Son Dakika Haberleri: Ocean Viking gemisinde 2 haftadır bekletilen 356 göçmen Malta'da karaya indi
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Ocean Viking gemisinde 2 haftadır bekletilen 356 göçmen Malta'da karaya indi

15 dakika önce

Ocean Viking gemisindeki 356 göçmen, yaklaşık iki haftadır Akdeniz'de bekletilmenin ardından Malta'da karaya indi.

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Ocean Viking gemisindeki 356 göçmen, yaklaşık iki haftadır Akdeniz'de bekletilmenin ardından Malta'da karaya indi.

Akdeniz, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:33 
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