Ocean Viking gemisinde 2 haftadır bekletilen 356 göçmen Malta'da karaya indi
15 dakika önce
Ocean Viking gemisindeki 356 göçmen, yaklaşık iki haftadır Akdeniz'de bekletilmenin ardından Malta'da karaya indi.
Ocean Viking gemisindeki 356 göçmen, yaklaşık iki haftadır Akdeniz'de bekletilmenin ardından Malta'da karaya indi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:33
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