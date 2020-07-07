Ocean Viking gemisinden göçmenlerin tahliyesine başlandı - Son Dakika

Ocean Viking gemisinden göçmenlerin tahliyesine başlandı

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerden bir bölümü İtalya'nın Porto Empedocle Limanı'na getirildi.

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerden bir bölümü İtalya'nın Porto Empedocle Limanı'na getirildi.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor


SOS Akdeniz tarafından Akdeniz'in orta kesiminde kurtarılan ve İtalya ile Malta'nın izin vermemesi sebebiyle bir haftayı aşkın süre karaya yanaşmayı bekleyen Ocean Viking gemisi, önceki gün gelen iznin ardından dün akşam geç saatlerde Porto Empedocle Limanı'na yanaşabildi.


İtalyan basınında yer alan haberlere göre, içinde 180 göçmen bulunan Ocean Viking'ten ilk aşamada 118 göçmen tahliye edildi.


Ocean Viking'ten tahliye edilen göçmenlerin, İtalyan makamları tarafından düzensiz göçmenler için karantina gemisi olarak belirlenen Moby Zaza isimli feribota nakledileceği belirtildi.


Bu arada, geçen ay Alman STK Sea Watch'ın kurtardığı ve karantina için Moby Zaza feribotunda tutulan 169 göçmen karantinalarını tamamlayarak tahliye edildi. Kovid-19 teşhisi konulan 30 göçmenin ise bu gemide tutulmaya devam edildiği kaydedildi.


Diğer yandan, Ocean Viking'e önceki gün izin çıkmasına karşın gemideki göçmenlerin tahliyesinin dün akşam geç saatleri bulması, Fransız STK'nin tepkisini çekti. SOS Akdeniz, izin çıkmasına rağmen karaya yanaşmaması nedeniyle gemide göçmenler arasında tansiyonun yükseldiğine dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İtalyan basınında ise söz konusu uzun bekleyişinin, Moby Zaza gemisindeki dezenfekte çalışmalarından kaynaklandığı yer aldı.

Akdeniz'in Libya, Malta ve İtalya arasında kalan orta kesiminde yaz aylarında hava ve deniz şartlarının iyi seyretmesi sebebiyle Afrika'dan Avrupa'ya olan düzensiz göç rotasında yoğunluk artıyor. Kovid-19 salgını dolayısıyla İtalya ya da Malta'da karaya ulaşan ya da kurtarılan göçmenler, gezi tekneleri ya da feribotlarda 14 günlük karantinaya tabi tutuluyor.

Akdeniz, İtalya, Porto, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 00:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ocean Viking gemisinden göçmenlerin tahliyesine başlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:09 Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi 18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 16:15 Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:29 Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
00:41
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
00:29
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
Antalyaspor'da Lukas Podolski 4 hafta forma giyemeyecek
23:06
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 01:12:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ocean Viking gemisinden göçmenlerin tahliyesine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]