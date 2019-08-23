Ocean Viking krizi çözüldü: Akdeniz'de mahsur kalan 356 mülteciye 6 ülke kapı açtı
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Akdeniz'de ülkeler kabul etmediği için iki haftadır denizde bekleyen 356 göçmeni taşıyan Ocean Viking gemisiyle ilgili nihai karara varıldı. Göçmenler Fransa, Almanya, Romanya, Lüksemburg, Portekiz ve İrlanda arasında dağıtılacak.
Sığınacak liman bulamadığı için 356 göçmenle iki haftadır Akdeniz'de bekleyen Ocean Viking gemisi için çözüm bulundu.
Sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen gemideki göçmenler, Fransa, Almanya, Romanya, Lüksemburg, Portekiz ve İrlanda arasında dağıtılacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:15
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