Son Dakika Haberleri: Ocean Viking krizi çözüldü: Akdeniz'de mahsur kalan 356 mülteciye 6 ülke kapı açtı
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Ocean Viking krizi çözüldü: Akdeniz'de mahsur kalan 356 mülteciye 6 ülke kapı açtı

45 dakika önce

Akdeniz'de ülkeler kabul etmediği için iki haftadır denizde bekleyen 356 göçmeni taşıyan Ocean Viking gemisiyle ilgili nihai karara varıldı. Göçmenler Fransa, Almanya, Romanya, Lüksemburg, Portekiz ve İrlanda arasında dağıtılacak.

Ocean Viking krizi çözüldü: Akdeniz'de mahsur kalan 356 mülteciye 6 ülke kapı açtı, System.String[]

Sığınacak liman bulamadığı için 356 göçmenle iki haftadır Akdeniz'de bekleyen Ocean Viking gemisi için çözüm bulundu.


Sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen gemideki göçmenler, Fransa, Almanya, Romanya, Lüksemburg, Portekiz ve İrlanda arasında dağıtılacak.

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Akdeniz, Romanya, Almanya, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:15 
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