Oceania Para-Taekwondo Şampiyonu Özcan oldu
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Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Alican Özcan Avusturalya'da düzenlenen Oceania Para Taekwondo Şampiyonasında birinci olarak şampiyonluğu elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:52 Kaynak: İHA
Güleç Petrol Karabük Çınar
Spor Kulübü sporcusu Alican Özcan Avusturalya'da düzenlenen Oceania Para Taekwondo Şampiyonasında birinci olarak şampiyonluğu elde etti. Avustralya
Gold Coast'ta bugün gerçekleştirilen Oceania Para Taekwondo Şampiyonasında Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Alican Özcan rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Şampiyonadan 1. Olarak ayrılan Özcan 2020 Tokyo
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