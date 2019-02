Oceanvs Orıentalis Presents Kanto Records Noah's Park Babylon'da

Tüketim kültürünün her türlü tarzı, tadı ve akımı tek tip bir kalıba sokarak bütün sesleri değişime kapalı bir kimliğe, coğrafyaya veya çatışma durumuna yönlendirdiği dünyada Noah's Park; kendini bir kurtarıcı değil, bir yol gösterici olarak görüyor. Her türlü düşünce ve varoluş şeklinin hayat bulup paylaşılabildiği yeni bir alternatif dünya yaratmayı amaçlayan Noah's Park; müziğin yanında sanatın her dalının ve bilginin her türünün paylaşılabildiği bir platform olmanın, yeni nesil sürdürebilir parti deneyiminin en önemli adımı olduğuna inanıyor.

Oceanvs Orientalis'in hayata geçirdiği plak şirketi Kanto Records, yerleşik kalıplara inanmayan kolektif bir topluluk olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Güzelliğin dünyayı kurtaracağı fikrine inanırken estetik algısını da sadece "güzellik"ten ibaret tutmayan topluluk; değişim ve ilerlemenin ancak farklılıkları kabul etmekle mümkün olacağına inanıyor. Yaratıcı her türlü fikirlere açık bir oluşum olan Kanto, içine dahil olmadan önce bütün ön yargıları askıda bıraktırmak istiyor.

Şafak Özkütle'nin projesi Oceanvs Orientalis özgün prodüksiyonları ve remiksleriyle elektronik müzik dünyasına etkileyici bir giriş yaptı. Her şeyin Doğu'dan geldiğine inanan sanatçı, sound'unda müzik tarihinden alınan arkeolojik öğelere yer veriyor. Şuan ilk stüdyo albümü "Ex-Nihilo" üzerinde çalışan Oceanvs Orientalist, sanatçının gözünden evrenin ve insanın hikayesini anlatıyor.

Geçtiğimiz yıl Kaan Düzarat'ın stüdyo ve plak dükkanı Analog Kültür'de ses üzerine yapılan deneyler esnasında tohumları atılan Analog Kültür Experiment, serbest doğaçlamalar aracılığıyla ses izlerini sürüyor. Sonar Istanbul ve Kırım Kilisesi Konserleri gibi sahnelerde yer alan grupta; elektroniklerin başındaki Kaan Düzarat'a bu kez saksafonda Korhan Futacı, klavye ve elektorniklerde Tolga Zafer Özdemir, kontrbasta Eren Turgut, elektroniklerde Hasan Eringöz ve davulda Salih Topuz eşlik ediyor.

Prodüktör Mustafa Yüksel'in 2017'de hayata geçirdiği projesi Stars Like Dust; 80'lerin new wave gitar melodileri, synth-wave'in elektronik enstrümanları, neo-psychedelia'nın progresif yapısının ve bilim-kurgu film müziklerinin bir araya geldiği bir sound üretiyor. 2018 yılında Seattle ve İstanbul'da kaydedilen ilk albümü "Voyager 01", iki şehrin karşıt atmosferlerini yansıtıyor.

Utku Temel projesi "Netam", adını Murat Uyurkulak'ın "Har" isimli kitabından alıyor. Müzik hayatına 7 yaşında melodikayla başlayan Netam, 15 yaşında piyano çalmaya başladı. Anadolu'ya ait enstrümanlarla yaptığı denemelerin ardından, İstanbul'a taşınmasıyla müziğine de coğrafyanın ruhunu yansıtmayı başardı. Netam hala aynı felsefeyle herhangi bir etiket altında sınırlanmayacak müzikler yapmaya devam ediyor.

İstanbul gece hayatının önemli kulüplerinden Wake Up Call ve Suma Beach ekiplerinin üyesi Birgay, house dinleyicileri arasında ismini duyurmayı başardı. Afro ritimler ve içine çeken baslardan oluşan dinamik house-disco seçkisiyle dans pistini harekete geçirmeyi başarıyor.

Müziğin ve dansın birleştirici gücüne inanan Mr. Sür, 2007'den beri DJ'lik yapıyor. Detroit techno'dan Italo disco'ya, ghetto-electro'dan Chicago house veya synth-pop'a birçok farklı müzik türünden etkilenen setleri genellikle, türlerin sınırlarına takılmadan oluşturuyor. Yakuza Factory'deki çıkış performansıyla birlikte İstanbul'da birçok mekanda çalmasının ardından Flavio'da resident DJ olarak yer aldı. Wake Up Call ve Suma Beach ekiplerinde birçok farklı rol üstlenmiş Mr. Sür, kabinde Sister Sür, Mistress Sür veya Mama Sürro performanslarıyla görülüyor.