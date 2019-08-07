Ochoa, Club América'ya geri döndü.
1 saat önce
Avrupa'da sekiz yılın ardından Guillermo Ochoa Club América'ya geri döndü. Ochoa 2004 yılında kulüp için profesyonel olarak çıkış yaptı.
Avrupa
'da sekiz yılın ardından Guillermo Ochoa
Club América'ya geri döndü. Ochoa 2004 yılında kulüp için profesyonel olarak çıkış yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55
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