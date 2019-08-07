Son Dakika Haberleri: Ochoa, Club América'ya geri döndü.
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Ochoa, Club América'ya geri döndü.

1 saat önce

Avrupa'da sekiz yılın ardından Guillermo Ochoa Club América'ya geri döndü. Ochoa 2004 yılında kulüp için profesyonel olarak çıkış yaptı.

Avrupa'da sekiz yılın ardından Guillermo Ochoa Club América'ya geri döndü. Ochoa 2004 yılında kulüp için profesyonel olarak çıkış yaptı.
Guillermo Ochoa, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55 
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