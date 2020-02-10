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Octo’da yemekler kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı
15 dakika önce
Karaköy'de tarihi Veli Alemdar Han'ın yenilenmesi ile açılan JW Marriott İstanbul Bosphorus'un dokuzuncu katında bulunan Octo'da yemekler, kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı.
Karaköy'de tarihi Veli Alemdar Han'ın yenilenmesi ile açılan JW Marriott İstanbul Bosphorus'un dokuzuncu katında bulunan Octo'da yemekler, kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:01
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