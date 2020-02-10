Octo’da yemekler kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Octo’da yemekler kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı - Son Dakika Ekonomi

Octo’da yemekler kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı

15 dakika önce

Karaköy'de tarihi Veli Alemdar Han'ın yenilenmesi ile açılan JW Marriott İstanbul Bosphorus'un dokuzuncu katında bulunan Octo'da yemekler, kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı.

Octo’da yemekler kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı, System.String[]

Karaköy'de tarihi Veli Alemdar Han'ın yenilenmesi ile açılan JW Marriott İstanbul Bosphorus'un dokuzuncu katında bulunan Octo'da yemekler, kabuklu deniz mahsulleri ağırlıklı.

İstanbul, Karaköy, Han, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:01 
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