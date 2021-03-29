Octovan Evden Eve Nakliyat Sabit Fiyat Garantisi

Advertorial Haberler

Özellikle profesyonel ekip çalışanları ile müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunmaktadır. Personellerin her biri işe alınmadan önce eğitimlerden geçirilir ve başarılı olmaları durumunda sertifikaları verilir. Böylece işe alımlar gerçekleşir ve anında müşterilere hizmet verir. Octovan Nakliyat şirketi fiyat politikası da müşterilerini memnun eder.

Sabit fiyat garantisi veren Octovan Nakliyat şirketi sizleri asla zor durumda bırakmayacaktır. Başta anlaştığınız fiyat ne ise o fiyat politikası uygulanır. Eğer ek hizmet isterseniz fiyatta değişiklik olacaktır. Bu ek hizmetler paketleme ve montaj hizmetleri olabilir. Sizlere Octovan Nakliye olarak bu hizmetlerle daha hızlı taşınma işlemi sunuyoruz. Taşınma esnasında oldukça kafa karışıklığı yaşatan paketleme aşaması bazen umutsuzluğa düşürüp sizleri üzebilir. Octovan Nakliyat şirketi bu duruma el koyarak sizlerin yükünü hafifletmektedir. En iyi şekilde paketleme yapılarak eşyalarınızın güvenle taşınmasında sizlere yardımcı olurlar.

İzmir Evden Eve Nakliyat Süreci

Octovan Nakliyat İzmir ve çevresinde önemli bir hizmet ağı sunuyor. süreci özellikle yaz aylarında oldukça hızlı ve yoğun bir dönemdir. İzmir metropol bir şehir olarak ülkemizde en kalabalık şehirlerden biridir. Bu nedenle de taşınma süreci oldukça önemli bir yere sahiptir. Profesyonel ekiple hizmet akışı sağlayan Octovan Nakliyat İzmir de evinizden eşyaları en doğru şekilde çıkarıp diğer eve kadar güvenli bir şekilde taşınır.

Octovan Nakliyat firması üzerinden gerçekleştirdiğiniz bütün işlemleri yorumlayarak ve yıldızlayarak puanlayabilirsiniz. Böylece diğer müşterilere karşı da dürüst bir şekilde yorum ve şikayetler sunulur. Octovan'a başvuru yapan profesyonel ekiplerin ehliyetleri, SRC belgeleri kontrol edilerek son iş başvuruları kabul edilir. Bunun dışında şirket olarak da ek eğitimler verilerek taşıma sırasında profesyonel bir hizmet sağlanır. Bu önemli kontrollerin ve ekiplerin eğitimlerinin sağlanmasıyla Octovan Nakliyat şirketi üzerinden müşterilere en iyi şekilde hizmet akışı sunulur. Hem sabit fiyat garantisi hem de eşyalarınızı garanti altına alan sigorta poliçesi sayesinde müşterilere mutlu bir hizmet sağlanır.

İzmir Evden Eve Nakliyat Paketleme Aşaması

Evden eve nakliyat sürecinde en önemli aşamalardan biri paketlemedir. Paketlemenin düzgün bir şekilde yapılması çok önemlidir. Eğer başta paketleme sürecinde hata yapılırsa eşyalar daha çok hasar görecektir. Taşınma esnasında kırılacakları, tabak, bardak vs. gibi eşyaları paketlerken şeffaf paketler kullanın. Daha da sağlam olması için kağıtlarla da sararak destekleyin. Son olarak kutuların üzerine "DİKKAT KIRILACAKTIR", "DİKKAT KIRILACAK EŞYA VARDIR", "DİKKAT KIRILIR" gibi yazıları eklemeyi unutmayın. Bu komutlar taşıyıcıların daha düzgün bir şekilde taşımasında yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda komutlarınızı kutuların üzerine yazarken büyük ve görünür bir şekilde yazmayı ihmal etmeyin. Ya da kırılacaktır yazan bantlarla da kolileri belirgin hale getirin. Eğer tüm bunlar size zor gelecekse Octovan Nakliyat şirketinden ek ücret hizmeti olarak anlaşarak eşyalarınızı paketleme işlemi gerçekleştirebilir. Böylece hem paketleme aşamasında paketlere de ekstra ücretler vermeyeceksiniz. Hepsini şirket kendisi karşılayacaktır. Eşyalarınızın boyutlarına ve ne kadar malzeme kullanılacağına göre fiyatlandırma gerçekleştirilir.

Ankara Evden Eve Nakliyat Süreci

Octova Nakliyat hizmeti Ankara üzerinde uzun yıllardır hizmet veren önemli bir şirkettir. süreci paketleme aşamasından, montaj ve demontaj aşamasına kadar her şeyi içinde barındırır. Octovan Nakliyat şirketi sabit fiyat garantisi ile müşterilerini memnun eder. Böylece işlemler tamamlandığında sizden ek ücret asla talep edilmez. Hatta eşyalarınızda zarar olduğunu düşünürseniz de bunların fotoğrafını çekerek Octova Nakliyat üzerine gönderin. Gerekli ödemeler müşterilere gerçekleştirilerek zarar karşılanacaktır.

Octova Nakliyat tarafından eşyalarınız garanti altına alınır ve yaşanacak olumsuzlukta paranız iade edilir. Böylece sizleri de koruma altına alarak hizmet ağı sunmaktadır. Avize montaj, duvar montaj, stor perde montaj, kolileme ve paketleme olmak üzere birçok hizmet sunulmaktadır. Bu hizmetleri kendi tercihinize göre tercih edebilirsiniz. Sizlere verilen fiyat ne ise her zaman sabit kalacaktır ve işlemler bittiğinde de ekstra ücretler alınmayacaktır. Ayrıca kredi kartı ile de ödeme yaparak kendinizi daha da rahatlatabilirsiniz. Octova Nakliyat tamamen müşterisini düşünen bir şirkettir.