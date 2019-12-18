Oda Başkanı Aslan: "Adana esnafı hileli yola başvurmaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oda Başkanı Aslan: 'Adana esnafı hileli yola başvurmaz' - Son Dakika

Oda Başkanı Aslan: "Adana esnafı hileli yola başvurmaz"

6 saat önce

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, Adana kebabı satan bazı restoranların talaşı renklendirip sahte toz biber haline getirdiği ve kebaplarda kullandığı iddiasıyla ilgili, "Adana esnafı böyle bir yola başvurmaz. Bu işin bir terbiyesi var" dedi.

Oda Başkanı Aslan:

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, Adana kebabı satan bazı restoranların talaşı renklendirip sahte toz biber haline getirdiği ve kebaplarda kullandığı iddiasıyla ilgili, "Adana esnafı böyle bir yola başvurmaz. Bu işin bir terbiyesi var" dedi.


Türkiye'de hileli Adana kebabı satan bazı restoranların, kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşının boyanmasıyla elde edilen sahte toz biberi de kıymaya karıştırdığı iddia edildi. Haberin medyada yer alması üzerine Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bugün kebapçılara giderek etleri, baharatları ve işletmelerin hijyen durumunu denetledi. Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Aslan, "Adana esnafı böyle bir yola başvurmaz. Bu işin bir terbiyesi var. Etler pahalanıyor. Maliyetler artıyor ama esnafımız genellikle kendi karından fedakarlık ederek ayakta duruyor. Böyle hileli yollara başvurarak değil. Yetkililerimize müteşekkiriz. Türk Patent Enstitüsü denetimleri zorunlu kılıyor. Bizim rutin denetimlerimiz var" diye konuştu.


Öte yandan Şefik Aslan, toz biberlerin kalitesinin farkı olduğunu bu farkın da sadece kebapçılar tarafından belirlenebileceğini söyledi. - ADANA

Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
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