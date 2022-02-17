Oda başkanının darbedildiği anlar kamerada - Son Dakika

DİYARBAKIR Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası başkanlık seçimi sırasında salona girmek isteyen Tuhafiyeciler ve Parfümericiler Odası Başkanı Abdullah Kızılay, çıkan tartışmada darbedildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası üyeleri, başkanlık seçimi için sandığa gitti. Mevcut başkan Ahmet Cemil Değirmenci ile Süleyman Beklen'in aday olduğu, Diyarbakır Esnaf Odaları Birliği (DESOB) binasında yapılan seçimde, üyeler, sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Oy kullanma sırasında seçimin yapıldığı salona girmek isteyen Tuhafiyeciler ve Parfümericiler Odası Başkanı Abdullah Kızılay ile görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Kızılay dışarı çıkarıldı. Burada çıkan kavgada Kızılay darbedildi. Darp anı ve olaya polisin müdahalesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, oy kullanma işlemi devam ediyor.