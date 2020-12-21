Oda başkanları, borçlanma değil reform bekliyor - Son Dakika

Oda başkanları, borçlanma değil reform bekliyor

21.12.2020 11:29
Oda başkanları, borçlanma değil reform bekliyor, System.String[]

Ticaret ve sanayi odası başkanları, Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor etkinliğinde, çarkların uluslararası fonlara borçlanarak değil, yatırımlarla döndürülmesi gerektiğini belirterek, önceliğin reformlara verilmesi gerektiğini söylediler.

Ticaret ve sanayi odası başkanları, Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor etkinliğinde, çarkların uluslararası fonlara borçlanarak değil, yatırımlarla döndürülmesi gerektiğini belirterek, önceliğin reformlara verilmesi gerektiğini söylediler. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, "Varlıklarımızı elden çıkarmadan iyi bir planlamayla reformları da hızla yaparak sıkıntılarımızı giderebiliriz" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından online platformda düzenlenen Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor Buluşmalar serisinin ilkine konuk oldu. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ile birlikte konuk olduğu buluşmada Kızıltan, ekonomi gazetecileri ve izleyenlere Mersin ekonomisi hakkında bilgi verdi. Kanal Ekonomi youtube kanalında da canlı yayınlanan, EGD Başkanı Celal Toprak ve ekonomi gazetecilerinin katılarak sorularıyla destek verdiği, EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan'ın moderatörlüğünü yürüttüğü toplantıda, pandemi sürecinin kent ekonomilerine ektileri de değerlendirildi.

Oda başkanları bulundukları kentin ekonomisini değerlendirmeleri sonrasında pandeminin kent ekonomilerine etkilerini anlattı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan başkanlar gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"IMF'den önce reformlara gidilmeli"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, Türkiye ekonomisinde sağlıklı büyümenin yatırım ve üretimle sağlanabileceğini belirterek, "Yabancı yatırım çekme konusunda 2003 ila 2009 yılları arasında başarılı olmuş bir Türkiye var. Bu süreci yeniden yaşayabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform çağrısının hızla karşılık bulmasını bekliyoruz. Elbette Türkiye en ucuz borçlanma yöntemiyle borçlanabilir. Ancak, önceliğin reformlar ve güven ortamıyla sağlanacak yatırım artışına verilmeli" dedi.

"Bu ülkenin gençlerine ve kaynaklarımıza güvenelim"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Ünverdi de IMF ve benzeri kurumlarla borçlanarak ekonomiyi düze çıkarma çabasının uzun vadede daha büyük sıkıntılar doğuracağına inandığını belirterek, "Biz Gaziantep olarak kendi gücümüze kendi kaynaklarımıza güveniyoruz. Kendi gençlerimize güveniyoruz. İHA ve SİHA üretiminde sağladığımız başarı her alanda örnek olabilir. Bu ülkenin gençlerine ve kaynaklarımıza güvenelim" diye konuştu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zıpkınkurt da gerçekleştirilecek reformların hem yerli hem yabancı yatırım sayısını artıracağını kaydetti.

"İyi bir planlamayla reformları da hızla yaparak sıkıntılarımızı giderebiliriz"

MTSO Başkanı Kızıltan ise Türkiye'nin her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebilecek güce sahip olduğunu belirterek, "Varlıklarımızı elden çıkarmadan iyi bir planlamayla reformları da hızla yaparak sıkıntılarımızı giderebiliriz" ifadelerini kullandı.

Mersin'in ekonomik yapısı ve pandemi sürecinde yürütülen faaliyetleri özetlemesi sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Kızıltan, artık tüm Türkiye'de planlı yatırımlar yapılması, kaynakların doğru kullanılmasının gerekliliğine değindi. "Bölgesel stratejik kalkınma planları yapmalıyız" diyen Kızıltan, bölgedeki illerin güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi. Kaynakların rantabl kullanılması halinde Türkiye'nin her türlü güçlüğün üstesinden geleceğine duyduğu inancı vurgulayan Kızıltan, "Kaynak gerekiyorsa da varlıklarımızı, kazanımlarımızı elden çıkarmadan kaynak bulmalıyız. Özel sektörümüz gerçekten çok çalışkan. Pandemi sürecinde özel sektörümüzün çalışkanlığı ile ayakta durduk. Özel sektöre fırsatlar verildiğinde her şeyi yapabilecek dinamik bir sanayimiz var. İçinde bulunduğumuz süreçte de gördük. Değişken üretimler yapabiliyor. Kendimiz üreterek, ülke kaynaklarını rantabl olarak doğru yerlere kullanarak hareket etmeliyiz" dedi.

"Tarımın savunma sanayinden dahi daha stratejik öneme sahip olduğu pandemiyle anlaşıldı"

Önümüzdeki süreçte önem verilmesi gereken sektörler arasında tarımı gösteren Kızıltan, tarımın savunma sanayinden dahi daha stratejik öneme sahip olduğunun pandemi ile bir kez daha anlaşıldığını belirtti. Ekonomi gazetecilerine Mersin'de tarım konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi de veren Kızıltan, "Bazı tarım ürünlerimizin endüstriyel versiyonlarını üretmeliyiz ki, onları işleyerek elde ettiğimiz katma değerli ürünlerle ülkeye daha çok girdi sağlayabilelim. Bunların üzerinde de çalışıyoruz. Yeni endüstriyel bitkilerin bölgemizde üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Perakende sektörüne yönelik önlem alınmalı"

Toplantıda perakende sektörünün sorunlarını da anlatan Kızıltan, yerel firmaların ulusal ve uluslararası sermayenin oluşturduğu zincir marketlerin orantısız gücüyle mücadelede zorlandığını belirtti. Zincir marketlerin, beyaz eşyadan tekstil ürünlerine her ürünü satmaya başladığını ve her sokakta, caddede şube açtığını hatırlatan Kızıltan, bu konuda da önlem alınması çağrısında bulundu. - MERSİN

Oda başkanları, borçlanma değil reform bekliyor
Oda başkanları, borçlanma değil reform bekliyor

Gaziantep, Türkiye, Reform, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oda başkanları, borçlanma değil reform bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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