Oda başkanları ile tarımsal projeler değerlendirildi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce tarım sektöründe 2020 yılında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, 2021 yılında yapılması planlanan çalışmaların görüşülmesi, tarımsal sorunların ve taleplerin dile getirilmesine yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda Düzce'de ziraat odası başkanları ile tarımsal projeler toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ver Orman İl Müdürü Necdet Çiçek'in katıldığı toplantıda ziraat odası başkanları ve şube müdürleri de hazır bulundu. Toplantıda açıklamalarda bulunan İl Müdürü Çiçek, düzenlenen toplantının, çiftçilerin sorunları ve taleplerinin dile getirilmesi ve Ziraat Odaları ile İşbirliğinin artırılması açısından çok önemli olduğunu belirterek tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgileri paylaştı. Ziraat Odası Başkanlarının ve Şube Müdürlerinin de görüşlerinin alındığı toplantıda çiftçilere yönelik yapılacak çalışmalar, son dönemde yeni uygulamaya geçen tarım teknikleri, Düzce'de önemli görülen hastalık ve zararlıların mücadelesi, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) çalışmaları, afetler, Tarım Sigortaları (TARSİM), hayvan hastalıkları, aşılama ve küpeleme çalışmaları tarım ve hayvancılık konuları değerlendirildi. - DÜZCE