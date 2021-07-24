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Oda başkanlarından 71 Evler Pazarı iddialarına yanıt - Son Dakika

Oda başkanlarından 71 Evler Pazarı iddialarına yanıt

24.07.2021 16:51

Oda başkanlarından 71 Evler Pazarı iddialarına yanıt Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç: "Yapılacak pazar yerlerinin kapalı ve insani şartlarda olmasını istiyoruz" Eskişehir'in 71 Evler mahallesinde kurulması planlanan, ancak açılamadığı için halkın...

Oda başkanlarından 71 Evler Pazarı iddialarına yanıt

Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç:

"Yapılacak pazar yerlerinin kapalı ve insani şartlarda olmasını istiyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in 71 Evler mahallesinde kurulması planlanan, ancak açılamadığı için halkın 'Engelleniyor' iddiaları ile gündeme gelen semt pazarı hakkında konuşan Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, "Biz pazara karşı değiliz. Yapılacak pazaryerlerinin kapalı ve insani şartlarda olmasını istiyoruz" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler mahallesinde geçtiğimiz hafta ilk kez kurulması planlanan semt pazarı, belediye tarafından gerekli izinlerin verilmesine rağmen kurulamamıştı. Pazarcılar Odası tarafından pazarın açılmasının engellendiğini iddia eden mahalleliler, bir araya gelerek iki hafta üst üste tepki gösterdi. Yaşanan durum hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir'deki ilgili bazı oda başkanları, kapalı pazar istediklerini belirterek iddiaları yalanladı. Mahallede yaşayan vatandaşların ve üreticilerin sıkıntı çekmesini engellemek için açık pazara karşı olduklarını söyleyen başkanlar, konuyla ilgili yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

"2012'den sonra çıkan yönetmeliğe göre yeni pazarların kapalı olması gerekiyor"

Üreticilerin açık pazar alanlarına karşı olduğunu ifade eden Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, "71 Evler'de kurulan Pazar yeri ile ilgili sıkıntımız var. Halkın pazar talebi var. Biz pazarcılar ve üreticiler olarak pazaryerinin açılmasına karşı değiliz. Özellikle yeni açılacak pazarların, 2012'den sonra çıkan yönetmeliğe göre kapalı olması gerekiyor. Belediye pazar kurmada ısrarcı, o yönden de sıkıntımız var. Yapılacak pazaryerlerinin kapalı ve insani şartlarda olmasını istiyoruz. Kışın malların bozulmadığı, yazın da yanmayacağı yerler istiyoruz" dedi.

"Biz yıllardır kapalı pazar sistemini bekliyoruz"

Vatandaşların kendi mahallelerine pazar istediğini, ama kendi sokaklarına istemediğini dile getiren Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yasalar çerçevesinde hem kapalı pazarın yasak olması hem de esnafın iş yapması gündeme alınmalı. Buraya talep olmadı. Emek pazarı ve o alan arasında bin metre mesafe var. Buraya çıkan pazarcının iş yapamayacağı bellidir. Biz yıllardır kapalı pazar sistemini bekliyoruz. Kışın eksi derecelerde sıkıntı çeken esnafa son verilmesi için sokak pazarlarının açılmaması yönündedir bizim şu anki tepkimiz. Esnaf ve üreticinin talep olmaması nedeniyle mağdur olacak. Herkes mahallesine pazar ister, ama kimse kapısının önüne istemez. İki haftadır onların sağlıklı bir şekilde bu pazarı açıp, bizim esnafımızın gitmeme sebebi budur. Kimse tepki veya yönlendirme yapmadı. Biz üreticilerin başkanıysak, onların iyiliği ve çıkarı için plan yapıyoruz. Yoksa kimse kimseyi tehdit etmez."

"Herkes mahallesine pazar istiyor ama sokağına istemiyor"

Kent genelinde bulunan bütün açık pazarların kapalı olması gerektiğini söyleyen Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, "Kesinlikle pazar istemiyoruz hiç demedik. Biz sadece sokak pazarlarına karşıyız. Kapalı pazaryeri istiyoruz. Açık pazarların kapatılmasını istiyoruz. 71 Evler'de yaşayanlar bizim vatandaşımız. Biz neden karşı olalım? Herkes mahallesine pazar istiyor, ama sokağına istemiyor. Biz açık pazarlarda çok sıkıntı çekiyoruz. Vatandaş arabasını bırakıp gidiyor ve esnafımız tezgah açmakta zorlanıyor" diye konuştu.

Oda başkanlarından 71 Evler Pazarı iddialarına yanıt
Oda başkanlarından 71 Evler Pazarı iddialarına yanıt
Oda başkanlarından 71 Evler Pazarı iddialarına yanıt
Oda başkanlarından 71 Evler Pazarı iddialarına yanıt

Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oda başkanlarından 71 Evler Pazarı iddialarına yanıt - Son Dakika


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