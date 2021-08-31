Oda başkanlarından aşı çağrısı - Son Dakika

Kayseri'de Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ve Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay vatandaşlara ve esnaflara aşı çağrısında bulundu.

Kayseri'de vaka sayılarının artması ile birlikte oda başkanları, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Pandemide zor ve sıkıntılı günler yaşadıklarını söyleyen Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Lütfen aşınızı olun ve bizim ekmeğimiz ile oynamayın" dedi. Aydemir, "Geçtiğimiz yıllarda gerçekten zor ve sıkıntılı bir süreç yaşadık. Pandemi döneminden en çok etkilenen esnaflardan biride bizim odamızın esnafıdır. Bizler hem esnaf olarak hem çalışan olarak çok büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşadık. Ben tüm vatandaşlarımıza, çalışanlarıma ve esnafımıza tekrar bir kapanma yaşamamak için aşı olmalarını önemle rica ediyorum. Çünkü aşı olduğumuzda hem kendimizle hem sevdiklerimizle hem de ticaretimizle ilgili çıkacak sorunların önüne geçmiş oluruz. O nedenle lütfen aşınızı olun ve bizim ekmeğimiz ile oynamayın. Sağlık çalışanları gece gündüz bizim için mücadele ediyorlar. Aşımızı vurabilmek için gece de olsa gündüz de olsa gayretlerini gösteriyorlar. Bizler de sağlık çalışanlarımızın emeklerini boşa çıkarmamamız için bütün vatandaşlarımızın aşı olmasını rica ediyorum. Bizim sektörümüzün de çalışan personel arkadaşlarımız, aileleri, çocukları çok sıkıntılı bir süreç yaşadılar. O yüzden lütfen aşınızı olun. Bir daha kısıtlamalı ve kapanmalı günler gelmemesi için ki bizde bu virüsü aşacağımıza da inanıyoruz, onun için lütfen herkes aşısını olsun" ifadelerini kullandı.

Aşı olmayan vatandaşlara ve esnaflara biran önce aşılarını yaptırmaları gerektiğini ifade eden Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, "Kayseri'de bin 50 berber, 450 bayan kuaförü olmak üzere toplamda bin 500 üyeli bir odayız. Üyelerimizden aşı olmayan arkadaşlarımız varsa biran evvel aşılarını yaptırmaları, aşı olmayan vatandaşları aşıya teşvik etmeleri, üyelerimden kendi ailesinde aşı olmamış insanların da aşı olmalarını istiyorum. Oda olarak çok büyük sıkıntılar çektik. 2020-2021 yılında dükkanlarımız kapandı. Bir buçuk yıldır bu hastalıkla uğraşıyoruz. Bu dönemde çok az arkadaşımız hastalanıp hastanede yatan da oldu, evinde hafif bir şekilde atlatan da oldu. Tecrübe sahibi olduk bu nedenle işyerlerimiz pırıl pırıl, vatandaşlarımız gönüllerini hoş tutarak gidebilir ve tıraşlarını olabilirler. Temizlik açısından Kayserimiz gerçekten nadide bir şehir. Ben aşılarını yaptıran bütün üyelerime dükkanlarına baktıklarından dolayı, aşılarını yaptırdıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Yaptırmayan arkadaşlarımızın da bir an evvel aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum. Çünkü bu devletimize bir maliyet çıkarıyor, aşı olmayan arkadaşlarımız hastanede yatıyorlar. Herkesin hem kendini hem de devletimizi düşünmesi gerekiyor" dedi.

Vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay da, "Tüm meslektaşlarımdan, velilerimizden ve öğretmenlerimizden tek bir beklentimiz var. Lütfen Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine, herkesin gerekli olduğu şekilde aşılarını tamamlayaraktan, aşılarını biran önce olmasıdır. Bilimsel hiçbir dayanağı olmayan aşı karşıtlığına son vererekten aşılarımızı olalım. Bundan önceki dönemde fatura sadece esnaf ve sanatkara kesilmiştir, inşallah bundan sonraki süreçte de salgının faturası sadece esnaf sanatkara kesilmez. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de aşı olmayan kişilerin faturası da esnaf ve sanatkara kesilmez. İnşallah bir kapanma yaşamadan, kazasız, belasız bir şekilde hayırlı bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ