Oda başkanlarından Başkan Gerenli'ye destek ziyareti - Son Dakika

Ziyaretten ötürü oda başkanlarına teşekkür eden Başkan Gerenli, "Lüleburgaz Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Lüleburgaz'daki esnaf odası başkanları Başkan Gerenli'ye destek ziyaretinde bulundu. Lüleburgaz Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Lüleburgaz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri Özkan, Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Koç, Lüleburgaz Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkanı İlhan Karaca, Lüleburgaz Lokantacılar Odası Başkanı Nihat Yaman, Lüleburgaz Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Nazif Kıvılcım, Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yüksel Akın, Lüleburgaz Terziler Odası Başkanı Ahmet Kurnaz, Lüleburgaz Elektrik Elektronik ve Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Özeltin, Lüleburgaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Faruk Özgen, Lüleburgaz CHP'li Belediye Meclis Üyeleri Tamer Ermut ve İlhami Zafer Girgin ile Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer yer aldı.

"Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Samimi ortamda gerçekleştirilen ziyarette esnaf temsilcileri Başkan Gerenli'yle Lüleburgaz için yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Gerenli oda başkanlarına katılımları için teşekkür ederken, "Lüleburgaz Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Esnaftan destek mesajı

Öte yandan ziyarette oda başkanları Lüleburgaz Belediyesi'nin geçmişte olduğu gibi bugün de esnafın yanında olmaya devam ettiğini ve bunu "Alan el veren eli görmeyecek şekilde" yaptığını belirterek destek mesajı verdi.