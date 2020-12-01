Oda başkanlarından Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret - Son Dakika

Oda başkanlarından Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret

01.12.2020 13:15
Oda başkanlarından Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret, System.String[]

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, beraberindeki başkanlarla Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, beraberindeki başkanlarla Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Berge, beraberindeki Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ve Çaldıran Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atilla Adıyaman ile Başkan Ensari'yi ziyaret ederek, kayıt dışı kişilerin kayıt altına alınması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi konularını görüştü.

Daha sonra bir açıklama yapan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge ve beraberindekilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Özellikle pandemi sürecinde zor ve sıkıntılı dönem yaşayan esnaf ve sanatkarlarımızın sorun ve sıkıntılarını ele alarak, esnafımızın daha rahat etmesi konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Özellikle pandemi sürecince sürekli esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman esnafımızın ve sanatkarımızın yanında yer aldık, alamaya da devam edeceğiz" dedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge ise Çaldıran esnaf ve sanatkarının pandemi sürecince yaşadıkları sorun ve sıkıntıları değerlendiklerini söyleyerek, "Pandemi başlangıcından bu yana ilçeye yaptığımız ikinci ziyaretimiz oldu. Belediye başkanımızın esnaf ve sanatkarlarımıza olan yakın ilgi ve alakalarından dolayı kendisini makamında ziyaret ederek süreci değerlendirdik. Pandemi sürecinde esnafımızın sorun ve sıkıntılarını ele aldık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette ilimizde bulunan diğer esnaf odaları başkanlarımızla birlikte kayıt dışı esnafımızın kayıt altına alınması gerektiği, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve adaletin sağlanması konusunda istişarelerimiz oldu. Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin özellikle pandemi döneminde her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olması, sorun ve sıkıntılarını paylaşması bizlere her zaman güç katmıştır. Kendilerine esnafımız adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - VAN

Oda başkanlarından Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret
Oda başkanlarından Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret

Esnaf ve Sanatkarlar, Çaldıran, Esnaf, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oda başkanlarından Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret - Son Dakika


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