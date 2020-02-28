Oda başkanlarının hastane ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oda başkanlarının hastane ziyareti - Son Dakika

Oda başkanlarının hastane ziyareti

6 saat önce

Karapınar Esnaf Sanatkarlar Odası Bakanı Mustafa Zengin ile Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenturt Karapınar Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Oda başkanlarının hastane ziyareti, System.String[]

Karapınar Esnaf Sanatkarlar Odası Bakanı Mustafa Zengin ile Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenturt Karapınar Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

İlk olarak Devlet Hastanesi Başhekimi ile görüşen Başkan Zengin ve Şenyurt, hastane ile ilgili istek ve şikayetlerini dile getirdiler.


Daha sonra tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Mustafa Zengin, "Hastanemizde tedavi gören yatan hastaları ziyaret edip onlara moral verdik. Oda başkanları olarak sosyal görevlerimizin de bilinci içerisinde olduğumuzu biliyoruz.Hastalarımıza destek olmak,onlarında yanlarında olduğunu bilmelerini istedik. Hepsine Allah'tan şifalar diliyoruz." dedi.

Devlet Hastanesi, Mustafa Zengin, Karapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti
Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:05:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oda başkanlarının hastane ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]