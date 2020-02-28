Oda başkanlarının hastane ziyareti - Son Dakika

Karapınar Esnaf Sanatkarlar Odası Bakanı Mustafa Zengin ile Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenturt Karapınar Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

İlk olarak Devlet Hastanesi Başhekimi ile görüşen Başkan Zengin ve Şenyurt, hastane ile ilgili istek ve şikayetlerini dile getirdiler.



Daha sonra tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Mustafa Zengin, "Hastanemizde tedavi gören yatan hastaları ziyaret edip onlara moral verdik. Oda başkanları olarak sosyal görevlerimizin de bilinci içerisinde olduğumuzu biliyoruz.Hastalarımıza destek olmak,onlarında yanlarında olduğunu bilmelerini istedik. Hepsine Allah'tan şifalar diliyoruz." dedi.