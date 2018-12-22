Oda Düzenini Değiştiren Kardeşini Bıçakladı
1 saat önce
KARAMAN'da Tamer B. (25), odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği için tartıştığı kardeşi Yakup B.'yi (17) bıçaklayarak, yaraladı.
KARAMAN'da Tamer B. (25), odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği için tartıştığı kardeşi Yakup B.'yi (17) bıçaklayarak, yaraladı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 117 Sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Tamer B., odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği iddiasıyla kardeşi Y.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tamer B., kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, yaraladı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yakup B. ambulansla Karaman
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabey Tamer B. ise evde gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Karaman
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:36 Kaynak: DHA
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