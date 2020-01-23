Oda genel sekreterlerine ESBİS anlatıldı - Son Dakika

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafında Malatya, Elazığ, Adıyaman Oda Genel Sekreterlerine Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) hakkında bilgilendirildi.



Esnaf Sarayında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin," Gerçekte genel sekreterlerimizi tebrik ediyorum. Bir başkan olarak Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu yönetim kurulu olarak şunu söyleyeyim Bizler kadar sizler de karar yetkilisi olarak oda başkanları kadar, Birlik başkanları kadar yetkilisiniz. Sizin elinizde imza yetkiniz var. Sakın yanlış bir şey yapmayın. Hangi oda başkanınız olursa olsun, hangi birlik başkanınız olursa olsun yanlış yapmayın. Çünkü bu sorumluluk sizin sırtınızdadır. Zaten oda başkanı birisi gelir birisi gider. Siz genel sekreter olarak çaba harcayacaksınız, siz zaman harcayacaksınız. KESK'in ve bakanlığın gönderdiği genelgelerin kimsenin haberi yok. Genel sekreterinin haberi varsa da oda başkanının haberi yok, yönetim kurullarının haberi yok. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bu paralar kimsenin babasının parasını değil. Hiçbir oda başkanı, birlik başkanı bu parayı keyfine harcamaz. SSK borçları Devleti olan borçlarınızdan siz sorumlusunuz. Eğer para yoksa maaş almayacaksınız, oturum parası almayacaksınız. Oda Başkanları sadece sizin geçirmenizi sağlayan maaşınızı vermekle yükümlüdür. Ne kadar vereceksin. Bakanlık sizin kazancınızı bilmeden şuna şu kadar vereceksin bana bu kadar vereceksin diyor. Bizim öyle bir paramız yok. Odalar zar zor geçiniyor" diye konuştu.



Daha sonra Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ergün Ege tarafından yeni "Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS ) konuları örnek uygulamalar eşliğinde detaylarıyla anlatıldı. - MALATYA