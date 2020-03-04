Oda ışıkları ile 'TSK' yazdılar - Son Dakika

Oda ışıkları ile 'TSK' yazdılar
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Çorum'un Sungurlu ilçesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri yurtta oda ışıklarıyla 'TSK' yazdılar.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:16 Kaynak: İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri yurtta oda ışıklarıyla 'TSK' yazdılar.
Sungurlu KYK yurdunda kalan öğrenciler KYK yurdu odalarının ışıkları ile Suriye'de devam eden Bahar Kalkanı operasyonuna destek amaçlı TSK yazdılar. - ÇORUM
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