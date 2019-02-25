Oda Konserleri Quartet Mapa İle Devam Etti
1 saat önce
Hayat- sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen Oda Müziği Konseri'nde bu kez Quartet Mapa sahne aldı.
Odunpazarı Belediyesi, her ayın son cumartesi günü gerçekleştirdiği Oda Müziği Konserlerine devam ediyor.
Hüseyin Ulutaş'ın solistliğini yaptığı konsere, Eskişehirli sanatseverler büyük ilgi gösterdi.
Kemanıyla Şenzelita Aykanat ve Yeşim Güner Kıvılcım, viyolasıyla Melda Sak ve viyolonseli ile Zeynep Alnıaçık Ulutaş sanatseverlerle bir araya gelirken, konser dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:11 Kaynak: Bültenler
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