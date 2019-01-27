Son Dakika Haberleri: Oda Müziği Konserleri Devam Ediyor

Oda Müziği Konserleri Devam Ediyor

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi'nin her ayın son cumartesi günü gerçekleştirdiği Oda Müziği Konserleri, TangoNeva ile devam etti.

Oda Müziği Konserleri Devam Ediyor, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi'nin her ayın son cumartesi günü gerçekleştirdiği Oda Müziği Konserleri, TangoNeva ile devam etti.

Hayat-sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen TangoNeva Konserine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yan sıra çok sayıda Eskişehirli müziksever katıldı. Ayşe Nil Ülgener, Yonca Sülün, Gaye Süslüoğlu, Burcu Yazıcı, Jülide Canca Eke, Ceren Akçalı ve Ali Pınar'dan oluşan TangoNeva, dinleyenlerini büyüledi. Eskişehirlilerden tam not alan TangoNeva, konser sonunda dakikalarca alkışlandı. Konser sonunda sahneye çıkarak TangoNeva'ya teşekkür eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Odunpazarı kültürün ve sanatın merkezi olacak. Biz bu iddiamızı sizlerin de desteği ile sürdürmek istiyoruz. Martın sonu bahar. 31 Mart'ta sandıkları patlatmamız gerekiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:05 Kaynak: İHA

Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel
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