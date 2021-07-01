Oda Müziği Konserleri Devam Ediyor - Son Dakika

Pandemi sürecinde alınan normalleşme kararlarıyla birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sanatseverleri, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro'da oda müziği konserleriyle buluşturuyor.

Koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle sahne etkinliklerine ara veren Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ve pandemi kuralları gereği seyirci kapasitesinin üçte bir oranına uygun şekilde gerçekleştirdiği oda müziği konserlerine devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 29-30 Haziran günleri gerçekleştirilen konserlerle Haziran ayı konserlerini tamamladı. Saat 18. 00'de başlayan oda müziği konserlerinde keman sanatçıları H. Cem Özkapı, Ümit Binici, S. Dilara Zikguş, Neslihan Sakallı, Ece Gençer, S. Canan Dalgaç, viyola sanatçısı Selen Güleç, viyolonsel sanatçısı Sevgi Binici, korno sanatçıları Mustafa Gülmez, Ercan Yerlikaya, klarinet sanatçıları Yağızcan Keskin, Elif Sındır, obua sanatçısı Evren Aysal, flüt sanatçısı U. Evrim Baskın ve fagot sanatçıları Berkan Okay, A. Ceren Yapsık sahne aldı. Sanatçılar Ludwing van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Cambini ve Charles Dancla'nın eserlerini Eskişehirli sanatseverler için seslendirdi.