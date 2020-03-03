Oda müziğinde kanun ve piyano gecesi - Son Dakika
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Oda müziğinde kanun ve piyano gecesi

12 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan oda müziği konserleri sanatseverlerden ilgi görmeye devam ediyor.

Oda müziğinde kanun ve piyano gecesi, System.String[]

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyano sanatçısı Lilian Tonella Tüzün'ün sahne aldığı konserde kanun ve piyanonun eşsiz uyumu büyük alkış aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen konserde kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyano sanatçısı Lilian Tonella Tüzün, Onur Türkmen, Semih Korucu, Uğraş Durmuş gibi önemli bestekarların eserlerini seslendirdi. Muhteşem bir uyum içinde sergiledikleri performanslarıyla Eskişehirli sanatseverlere keyifli bir akşam yaşatan ikili konser sonunda dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Gelecek haftaki programda Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri gerçekleştirilecek Ergin Orbey Sahnesi'nde İstanbul Flüt Topluluğunun başarılı kadın sanatçıları sahne alacak. 9 Mart 2020 Pazartesi saat 20.00'de Ergin Orbey Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserin biletleri gişelerden ve internet üzerinden satışa başladı.

Ergin Orbey, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:39 Kaynak: Bültenler
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