Oda Müziğinde Resital Gecesi
3 saat önce
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan oda müziği konserlerinde bu hafta soprano Arzu Gök, tenor Kemal Akdoğan ve piyano sanatçısı Aylin Özuğur sahne aldı.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen ve repertuarında lietler, operetler, opera aryaları, düetler ve çağdaş Türk bestecilerinin eserlerini barındıran 'Yedi Dilde Aşk Şarkıları' resitalinde, soprano Arzu Gök, tenor Kemal Akdoğan ve piyano sanatçısı Aylin Özuğur, Klasik Batı ve Çağdaş Türk müziğinden eşsiz besteleri seslendirdiler. Batı müziğinden Schubert, Rachmanioff, Puccini, Lehar, Massenet, Dvorak, Halffter, Bizet ve Lehar gibi bestekarların yanı sıra Quliyev, Tura, Andel, Selimi, Hacıbeyov, Bekirov gibi çağdaş Türk Müziği'ne yön veren bestekarların da eşsiz eserlerini seslendiren sanatçılar Eskişehirli sanatseverlerden büyük beğeni topladı.
Oda Müziği Konserleri'nin gelecek programında 24 Aralık 2018 Pazartesi günü 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilecek konserde İstanbul Flüt Topluluğu sahne alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:40 Kaynak: Bültenler
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