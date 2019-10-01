Son Dakika Haberleri: Oda müziğinde sezon açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Oda müziğinde sezon açıldı

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen açılış etkinliğinde keman, viyolonsel ve viyolanın eşsiz uyumunda muhteşem bir konser sahnelendi.

Oda müziğinde sezon açıldı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan ve her hafta tüm biletleri tükenen oda müziği konserlerinin yeni sezon ilk gecesinde keman sanatçıları Olgu Kızılay ile Can Özhan, viyola sanatçıları Kaan Buğra Metin ile Bilgütay Kaan Öztürk ve viyolensel sanatçıları Melih Kara ile Erdem Akça sahne aldı.

Yeni sezonun ilk gecesinde keman sanatçıları Olgu Kızılay ile Can Özhan, viyola sanatçıları Kaan Buğra Metin ile Bilgütay Kaan Öztürk ve viyolensel sanatçıları Melih Kara ile Erdem Akça Mozart ve Brahms'ın eserlerini başarıyla seslendirdi. Eskişehirli sanatseverlere keyifli bir akşam yaşatan grup konser sonunda dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Oda Müziği konserlerinin gelecek hafta programında 7 Ekim günü saat 20.00'de BSM Ergin Orbey Sahnesi'nde Trio 424 sahne alacak.

Bora Füzesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:31 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüste erkeğe saldıran kadın sosyal medyanın gündeminde
İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: Bizi zorlayacak MHP Grup Başkanvekili Akçay: Af paketinin aralık ayından önce çıkacağını ümit ediyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat sinyali: Bir gece ansızın gelebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:43:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oda müziğinde sezon açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]