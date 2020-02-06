Oda Orkestrası'na seçmeler başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oda Orkestrası'na seçmeler başlıyor - Son Dakika

Oda Orkestrası'na seçmeler başlıyor

15 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri için başvurular kabul edilmeye başlıyor.

Oda Orkestrası'na seçmeler başlıyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri için başvurular kabul edilmeye başlıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası'na seçmeler başlıyor. Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası'na, 11-50 yaş arası keman, trompet, viyolonsel, kontrbas, flüt, klarnet, trombon, vurmalı çalgılar alanlarındaki seçmeler 23 Şubat Pazar günü yapılacak. 20 Şubat Perşembe gününe kadar başvuruların alınacağı için 0262 322 18 74 numaralı telefondan detaylı bilgi edinilebilecek. Başvurular Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresinden yapılabilecek.


Batı Sanat Müziği eğitiminin tamamlayıcısı olarak 2017 yılında kurulan Oda Orkestrası, Kocaeli'nin kardeş şehri Almanya'nın Kasel şehrinden gelen dünyanın birçok şehrinde çocuklarla çalışmalar yapan Kompozitör Ulli Goethe ile aynı yıl konser gerçekleştirdi. Büyükşehir Konservatuvar Oda Orkestrası Engin Şen'in şefliğinde batı sanat müziği düzenlemeleri ağırlıklı bir repertuvar ile çalışan orkestra bünyesine katacağı yeni üyeler ile büyümeyi hedefliyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engin Şen, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
Rejim ordusunun, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı Son Dakika: Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında soruşturma

Son Dakika Haberleri
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:51 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 15:24:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oda Orkestrası'na seçmeler başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]