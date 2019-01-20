Son Dakika Haberleri: ? Oda Turu 2019 ?? | Videolarımı Nerede Çekiyorum?

? Oda Turu 2019 ?? | Videolarımı Nerede Çekiyorum?

22 dakika önce

Benden uzun zamandır istediğiniz "ODA TURU" videosu sonunda sizlerle. Aslında videolarımda odamın bir çok bölümünü kısım kısım görmüştünüz ama bu sefer her yerini tüm ayrıntılarıyla sizlere anlattım.

Benden uzun zamandır istediğiniz "ODA TURU" videosu sonunda sizlerle. Aslında videolarımda odamın bir çok bölümünü kısım kısım görmüştünüz ama bu sefer her yerini tüm ayrıntılarıyla sizlere anlattım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:45 Kaynak: Youtube

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