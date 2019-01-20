? Oda Turu 2019 ?? | Videolarımı Nerede Çekiyorum?

Benden uzun zamandır istediğiniz "ODA TURU" videosu sonunda sizlerle. Aslında videolarımda odamın bir çok bölümünü kısım kısım görmüştünüz ama bu sefer her yerini tüm ayrıntılarıyla sizlere anlattım.

Benden uzun zamandır istediğiniz "ODA TURU" videosu sonunda sizlerle. Aslında videolarımda odamın bir çok bölümünü kısım kısım görmüştünüz ama bu sefer her yerini tüm ayrıntılarıyla sizlere anlattım.

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