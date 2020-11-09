Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan açılan davanın ilk celsesi görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yıldız'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. - ANKARA
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında 'devletin güvenliği veya yararları... - Son Dakika