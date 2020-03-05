Oda TV Ankara Haber Müdürü Yıldız'a, Bakan Akar'a hakaretten ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oda TV Ankara Haber Müdürü Yıldız'a, Bakan Akar'a hakaretten ceza - Son Dakika

Oda TV Ankara Haber Müdürü Yıldız'a, Bakan Akar'a hakaretten ceza

6 saat önce

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada, 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Oda TV Ankara Haber Müdürü Yıldız'a, Bakan Akar'a hakaretten ceza, System.String[]

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada, 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Müyesser Yıldız, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan Yıldız, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik açılan Genelkurmay Çatı Davası'nda dinlenen gizli tanık 'Abdullah'ın beyanlarını haberleştirdiğini, ortada bir suç varsa suçlunun gizli tanık olduğunu belirtti. Haberde Akar'a yönelik, iftira ve hakaret kastının olmadığını, haber içeriğinin duruşma tutanaklarında mevcut olduğunu belirten Yıldız, son sözünde beraatını istedi.

Bakan Akar'ın avukatı ise, yapılan haberin gizli tanığın ifadelerinin çarpıtılarak, müvekkiline yönelik algı oluşturmaya yönelik olduğunu, haber kastını aştığını belirterek Yıldız'ın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 'iftira' suçunun oluşmadığına hükmederken, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan sanık Yıldız'a ilgili maddenin alt sınırından olmak üzere 7 bin 80 TL adli para cezası verdi. Cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:11 Kaynak: DHA
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