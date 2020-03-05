Oda TV Ankara Müdürü Yıldız'a Bakan Akar'a hakaretten para cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oda TV Ankara Müdürü Yıldız'a Bakan Akar'a hakaretten para cezası verildi - Son Dakika

Oda TV Ankara Müdürü Yıldız'a Bakan Akar'a hakaretten para cezası verildi

6 saat önce

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Oda TV Ankara Müdürü Yıldız'a Bakan Akar'a hakaretten para cezası verildi, System.String[]

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.


Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına sanık Müyesser Yıldız, avukatları ve yakınları katıldı. Esas hakkında savunma yapan Yıldız, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin görülen davada gizli tanık "Abdullah"ın beyanlarını haberleştirdiği için yargılandığını kaydetti. Haberde geçen söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını, gizli tanık Abdullah'ın iddialarını kaleme aldığını belirten Yıldız, suç işleme kastının bulunmadığını, gazetecilik refleksiyle tanık ifadesi doğrultusunda haber yaptığını söyledi.


Yıldız'ın avukatları da müvekkillerinin hakaret amacıyla haber yapmadığını, gazetecilik mesleği doğrultusunda duruşmada duyduklarını kaleme aldığını belirtti. Akar'ın avukatları ise Yıldız'ın gizli tanık Abdullah'ın ifadelerini çarpıtarak Akar'ın hedef gösterildiğini öne sürdü.


Taraf avukatlarının beyanlarının ardından son sözü sorulan Yıldız, "Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme hakimi, Yıldız'a "kamu görevlisine hakaret" suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, para cezası hükmünün açıklanmasını geri bıraktı. - ANKARA

Müyesser Yıldız, Ankara, TV, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
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