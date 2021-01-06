Oda ve Borsadan Halk Bank ile işbirliği protokolü - Son Dakika

Oda ve Borsadan Halk Bank ile işbirliği protokolü

06.01.2021 11:54
Oda ve Borsadan Halk Bank ile işbirliği protokolü, System.String[]

Tedarik zincirinin güvenli işlemesi için TOBB ile Halkbank arasında 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması' kapsamında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) üyelerine yönelik Halk Bankası ile ticari...

Tedarik zincirinin güvenli işlemesi için TOBB ile Halkbank arasında 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması' kapsamında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) üyelerine yönelik Halk Bankası ile ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlayacak olan iş birliği protokolü imzalandı.

Yapılan iş birliği protokolü DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil, Halk Bankası Bölge Koordinatörü Tuncay Baytaşoğlu, Halkbank Bölge Pazarlama Müdürü Yücel Yıldırım tarafından gerçekleştirildi. Protokol ile ilgili konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önün açıldığını söyledi. Başkan Yeşil, "Üyelerimiz bu sayede çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malını satabilecek. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak. Yani kısaca, mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak" dedi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise satıcıya tahsilat güvencesi ve alıcıya 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunacak anlaşmadan oda ve borsaya kayıtlı işletmelerin yararlanabileceğini söyledi. Kaya, "TOBB logolu 'Paraf Ticari Kart' sahibi olacak olan işletmelere, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkanı sağlayacak. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açan bu protokol ile üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecekler. Halk Bankası ile imzaladığımız iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Oda ve Borsadan Halk Bank ile işbirliği protokolü
Oda ve Borsadan Halk Bank ile işbirliği protokolü
Oda ve Borsadan Halk Bank ile işbirliği protokolü

Diyarbakır, Halkbank, Ticaret, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oda ve Borsadan Halk Bank ile işbirliği protokolü - Son Dakika Ekonomi


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