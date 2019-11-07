Oda ve borsalara VERBİS eğitimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) oda ve borsa temsilcilerine yönelik, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Hakkında Eğiticinin Eğitimi" programı düzenlendi.

Eğitim programında, birliğin yetkilileri tarafından teknik bilgiler aktarıldı.

Oda ve borsa temsilcilerine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin detaylar ve VERBİS'e kayıtın nasıl yapılacağı anlatıldı.

Ayrıca muhtelif sektör temsilcileri ve TOBB'un talebi üzerine, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, VERBİS'e kayıt süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldığı da bildirildi.

VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, gerçek ve tüzel kişi tacirlerine 20 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası kesilebiliyor.