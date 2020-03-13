Oda ve borsalardan açıklama: "Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oda ve borsalardan açıklama: 'Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız' - Son Dakika

Oda ve borsalardan açıklama: "Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız"

6 saat önce

Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanları Rahmi Kula, Hasan Ali Eğinlioğlu ve Ersin Erdoğmuş, Korona Virüsü sebebiyle haksız fiyat artışı yapan firmalar hakkında ortak basın açıklamasında bulundu.

Oda ve borsalardan açıklama:

Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanları Rahmi Kula, Hasan Ali Eğinlioğlu ve Ersin Erdoğmuş, Korona Virüsü sebebiyle haksız fiyat artışı yapan firmalar hakkında ortak basın açıklamasında bulundu.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde vatandaşların mağdur edilmemesi için başlatılan çalışma hakkında yapılan açıklamada Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odaların ve Borsanın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceği belirtildi. Açıklamada, "Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" denildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:32 Kaynak: İHA
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