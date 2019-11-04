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Oda ve borsalardan akreditasyon iş birliği

7 saat önce

Kırşehir Ticaret Borsası ve Beypazarı Ticaret Odası arasında akreditasyon iş birliği çalışması başlatıldı.

Oda ve borsalardan akreditasyon iş birliği, System.String[]

Kırşehir Ticaret Borsası ve Beypazarı Ticaret Odası arasında akreditasyon iş birliği çalışması başlatıldı.

Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beypazarı Ticaret Odası Genel Sekreteri Mehmet Yurdakul ve Akreditasyon Sorumlusu Raziye Uzunoğlu, Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çelik, başvurusunu yaptıkları akreditasyon sistemiyle ilgili paylaşımlarda bulunacaklarını belirterek, bu sistemindeki kıyaslamalarla iki kurumun kendisini geliştireceğini, yapacakları iş birliğinin kurumlara katkı sunacağını vurguladı.

Mehmet Yurdakul ise Kırşehir Ticaret Borsası'nın akreditasyon sistemleri konusundaki çalışmalarının birçok kuruma örnek olduğunu anımsatarak, "Yapılacak iş birliği her iki kurumu daha fazla geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Projelerin karşılıklı değerlendirilmesinin ardından, akreditasyon süreçleri, kalite sistemleri başta olmak üzere oda ve borsa çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Beypazarı, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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