Oda ve borsalardan gönderilen 40 tır yardım malzemesi deprem bölgesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oda ve borsalardan gönderilen 40 tır yardım malzemesi deprem bölgesinde - Son Dakika

Oda ve borsalardan gönderilen 40 tır yardım malzemesi deprem bölgesinde

6 saat önce

Türkiye genelindeki ticaret ve sanayi odaları ile borsaların depremzedeler için gönderdiği 40 tır dolusu yardım malzemesi, deprem bölgesine ulaştı.

Oda ve borsalardan gönderilen 40 tır yardım malzemesi deprem bölgesinde, System.String[]

Türkiye genelindeki ticaret ve sanayi odaları ile borsaların depremzedeler için gönderdiği 40 tır dolusu yardım malzemesi, deprem bölgesine ulaştı.


Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için oda ve borsaların gönderdiği yardım ve ihtiyaç malzemeleri konusunda açıklama yaptı. Sadıkoğlu, "Depremden zarar gören hemşerilerimizin yaralarının sarılması noktasında, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak seferber olduk. Depremin gerçekleştiği andan itibaren Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizdeki vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Hemşerilerimize yardım eli uzatmak için odamızda oluşturmuş olduğumuz koordinasyon merkezi çalışmalarını devam ettiriyor. Depremden etkilenen bölgelerimize yaklaşık 40 tır dolusu belirlemiş olduğumuz ihtiyaçlar doğrultusunda başta İstanbul, Ankara oda ve borsaları olmak üzere diğer oda ve borsalarımızdan gıdadan battaniyesine, giyeceğinden ısıtıcısına kadar yardım tırları gelmeye başladı. Malatya Valiliği, AFAD koordinasyon merkezine teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Sabahın ilk ışıklarından itibaren Malatyamız için seferber olan desteklerini esirgemeyen yaralarımızı sarmaya çalışan başta, TOBB üyelerine, koordinasyonu sağlayan TOBB Başkanımız sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na tüm oda ve borsa başkanlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemize has bu birlik ve beraberliğimizi yüce Rabbim muvaffak eylesin. Yaraları hep birlikte saracağız" dedi. - MALATYA

Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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