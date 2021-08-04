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Oda ve borsalardan Manavgat'a yardım eli - Son Dakika

Oda ve borsalardan Manavgat'a yardım eli

04.08.2021 12:11
Oda ve borsalardan Manavgat'a yardım eli, System.String[]

Manavgat'taki yangın felaketinin yaraları dayanışma ile sarılıyor.

Manavgat'taki yangın felaketinin yaraları dayanışma ile sarılıyor. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede yangından etkilenen çiftçilerin hayvanlarına ulaştırılmak üzere Antalya Ticaret Borsası'nın çağrısı üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsalar, bölgeye saman, yem ve arpa desteğinde bulunuyor.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın tarihinin en büyük orman yangınını yaşadığını belirtti. 28 Temmuz'da başlayan ve henüz söndürülemeyen orman yangının felakete dönüştüğünü kaydeden Çandır, "Yangında hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. En büyük dileğimiz yangının bir an önce söndürülmesi. Manavgat'ın yaralarını dayanışmayla birlikte saracağız" dedi.

Tarım alanları da zarar gördü

Yangının ilk gününden itibaren bölgeye giderek, kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Çandır, "Bölgede yangın devam ettiği için hasar tespitini kesin rakamlarla paylaşmak doğru olmaz. Ancak ilk belirlemelere göre, yangında 300'ün üzerinde büyükbaş, 3 bine yakın küçükbaş, 27 bine yakın kanatlı hayvan, bin 250'nin üzerinde arı kovanı telef oldu. Yanan orman varlığının yanı sıra bölgede çiftçimizin geçim kaynağı olan tarım alanları da büyük zarar gördü. Muz seraları ve sebze seralarının yoğun olduğu bölgede 650 dekarın üzerinde muz serası, 120 dekarın üzerinde sebze serası, 15 bin dekarın üzerinde zeytin, defne ve keçiboynuzu ile narenciye alanı zarar gördü. Bu alanları tekrar tarıma kazandırmak için canla başla çalışacağız" diye konuştu.

Yangının yaralarını birlikte sarıyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki oda ve borsalarımızdan bölgeye her türlü desteğin sağlandığını kaydeden Başkan Ali Çandır, "TOBB yanan bölgelerin yeşillendirilmesi için 5 milyon TL katkıda bulunurken, TOBB'a bağlı oda ve borsalarımızın Manavgat'a yardımları devam ediyor" dedi. Hayvan yemi ve saman ihtiyacının yoğun olduğu bölgeye Antalya Ticaret Borsası olarak ilk etapta 100 ton saman ve yem ulaştırdıklarını kaydeden Çandır, "Yaptığımız çağrı üzerine yurdun çeşitli yerlerindeki borsalarımızdan çiftçilere ulaştırılmak üzere yem ve saman yardımları geliyor. Talebimiz üzerine Uşak Ticaret Borsası 10 ton samanı, Karapınar Ticaret Borsası 35 TIR yem ve samanı çiftçilerimize ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. Balıkesir Ticaret Borsamız 1 kamyon yem, Ünye Ticaret Borsamız 1 kamyon yem ve Konya Ticaret Borsamız 2 TIR yemi Eskişehir Ticaret Borsamız 2 TIR yem ve kedi köpek mamasının da bulunduğu karışık yem dolu bir kamyonu, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odamız 1 TIR yem, Kumluca Ticaret Borsası 1 kamyon yemi yangın bölgesindeki hayvanlara ulaştırmak üzere gönderdi" diye konuştu.

Eskişehir Ticaret Borsası'nın bölgeye 2 TIR yem ulaştırdığını belirten Çandır, yem fabrikası işçilerinin de gelen yardıma katkıda bulunduğunu anlattı. Çandır, "Yemi üreten fabrikanın 47 işçisinin 47 çuval yem yardımında bulunması beni ayrıca duygulandırdı. Manavgat yangınında dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. Bu zorlu günleri birlikte aşacağız" dedi.

Antalya Ticaret Borsası olarak, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan koordineli çalışma sonucunda oda ve borsalardan yardım talebinde bulunduklarını kaydeden Çandır, "Birçok oda ve borsamız bölgeye yardım tırlarını hazırlıyor. Gelen yardımları yangın bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Oda ve borsalardan Manavgat'a yardım eli
Oda ve borsalardan Manavgat'a yardım eli
Oda ve borsalardan Manavgat'a yardım eli
Oda ve borsalardan Manavgat'a yardım eli
Oda ve borsalardan Manavgat'a yardım eli
Oda ve borsalardan Manavgat'a yardım eli

Manavgat, Antalya, Türkiye, Yangın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oda ve borsalardan Manavgat'a yardım eli - Son Dakika Ekonomi


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