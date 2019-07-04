Son Dakika Haberleri: Odada kilitli kalan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
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Odada kilitli kalan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

16 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde odada kilitli kalan 3 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Odada kilitli kalan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde odada kilitli kalan 3 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karaman Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın son katında bulunan evlerinde çocuk odasında oynayan 3 yaşındaki Elifsu Durmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle odasında kilitli kaldı.
Aile üyelerinin kapıyı açamaması üzerine baba Mehmet Durmaz, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapının zorlayarak açılmasının çocuğu korkutacağı düşüncesiyle binanın dışından kurtarma çalışması başlattı.
Evin penceresine araçtan uzatılan sepetli merdiven yardımıyla odaya giren itfaiye personeli, küçük kızı merdivenle aşağı indirerek ailesine teslim etti.
Ailesi küçük kızı su ve şeker vererek teselli etmeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:46 Kaynak: AA
Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, Güncel
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