Odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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Odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye yetişti

16.07.2022 13:32
Odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye yetişti

- Odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye yetişti Kocaeli'nin Körfez ilçesinde odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

- Odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye yetişti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız bulunan Sena Koyuncuoğlu odadan çıkmak için kapıyı açmak istedi. Sıkışmış olan kapıyı bir süre açmak için uğraştıktan sonra kapının anahtarı kırıldı. Oda da kilitli kalan kadın durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, merdivenli araç ile ikinci kattaki kadına ulaştı. Koyuncuoğlu kilitli kaldığı odadan çıkarılırken, kapı ise çilingir tarafından onarıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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