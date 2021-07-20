ODADA MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde eşi kurban kesmeye gittiği sırada evinin odasında mahsur kalan Sevil Mat, camdan komşularına seslenerek yardım istedi. Komşuların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekibi evin balkonundan içeriye girerek kadını kurtardı.

Olay Akçakoca Osmaniye Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Eşi Mehmet Mat kurban kesmek için evden ayrılan Sevil Mat, oturduğu odanın kapısı üzerine kapanınca odada mahsur kaldı. Cep telefonu evin başka odasında kalan talihsiz kadın, evinin camından komşularına seslenerek yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi geldi. Merdivenli araç yardımıyla evin açık olan balkon kapısından içeri giren itfaiyeciler, Sevil Mat'ı mahsur kaldığı odadan kurtardı.