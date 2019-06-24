Son Dakika Haberleri: "Odağımız 100'üncü yılımıza güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı"
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"Odağımız 100'üncü yılımıza güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı"

33 dakika önce

YASED Başkanı Ayşem Sargın, "Bugünden itibaren odağımız, ülkemizin 100'üncü yılına güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı.

YASED Başkanı Ayşem Sargın, "Bugünden itibaren odağımız, ülkemizin 100'üncü yılına güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı. Bu hedefe yönelik olarak, önümüzdeki dönemde ekonomi, iş ve yatırım ortamına ilişkin reformların hızla hayata geçirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Sargın, "İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyoruz. Seçime katılan tüm siyasi partileri ve adayları, demokrasinin en temel gereğinin yerine getirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı kutluyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin gerçekleşmesi ile Türkiye'de yerel seçim sürecinin son adımının da tamamlandığını belirten Sargın, "Bugünden itibaren odağımız ülkemizin 100'üncü yılına güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı. Bu hedefe yönelik olarak, önümüzdeki dönemde, ekonomi, iş ve yatırım ortamına ilişkin reformların hızla hayata geçirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz" dedi. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:22 Kaynak: İHA
İstanbul, Ayşem Sargın, Ekonomi, Ekonomi
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