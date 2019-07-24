Son Dakika Haberleri: ODAK'tan Çona Kanyonu gezisi
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ODAK'tan Çona Kanyonu gezisi

59 dakika önce

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Çona kanyonunda doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

ODAK'tan Çona Kanyonu gezisi, System.String[]
Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Çona kanyonunda doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
ODAK üyesi 55 doğa sever, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Çona Kanyonu'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
ODAK üyeleri, yürüyüşün ardından iplerle hazırladıkları düzenekle 12 metre yüksekliğindeki şelaleden aşağı doğru kayarak indi.
ODAK Başkanı Muhammet Doğan, yaptığı açıklamada, etkinliğe profesyonel dağcılık eğitimi alanların katıldığını belirtti.

Çona kanyonunun baştan başa tam olarak geçilemediğini ifade eden Doğan, bir sonraki hedeflerinin bu zorlu parkuru aşmak olduğunu kaydetti.
Amanos Dağları, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:48 Kaynak: AA
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