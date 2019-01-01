Son Dakika Haberleri: Odak'tan Kış Temel Eğitimi Kampı

Odak'tan Kış Temel Eğitimi Kampı

1 saat önce

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) tarafından Kahramanmaraş'ta kış temel eğitimi kampı gerçekleştirildi.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) tarafından Kahramanmaraş'ta kış temel eğitimi kampı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen kamp kapsamında ODAK üyesi doğa severler, karla kaplı ormanda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yaklaşık 5 saatlik yürüyüş sırasında yaralı bir geyiğe rastlayan ODAK üyeleri, hayvanın durumunu telsizle Kahramanmaraş Orman İşletme Şefliği Av Koruma Birimi yetkililerine haber verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:38 Kaynak: AA

Osmaniye, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf! İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü

Otomobilini 25 Bin Adet 1 Kuruşla Kapladı Boş Çikolata Kutusu Yüzünden 16 Yıldır Çalıştığı İş Yerinden Tazminatsız Kovuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 14:53:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odak'tan Kış Temel Eğitimi Kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]