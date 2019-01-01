Odak'tan Kış Temel Eğitimi Kampı
1 saat önce
Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) tarafından Kahramanmaraş'ta kış temel eğitimi kampı gerçekleştirildi.
Osmaniye
Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) tarafından Kahramanmaraş
'ta kış temel eğitimi kampı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen kamp kapsamında ODAK üyesi doğa severler, karla kaplı ormanda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yaklaşık 5 saatlik yürüyüş sırasında yaralı bir geyiğe rastlayan ODAK üyeleri, hayvanın durumunu telsizle Kahramanmaraş Orman İşletme Şefliği Av Koruma Birimi yetkililerine haber verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:38 Kaynak: AA
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