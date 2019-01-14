Odak'tan Zorkun Yaylası Kar Yürüyüşü

Osmaniye
Dağcılık Kulübü (ODAK) tarafından Zorkun Yaylası kar yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüş öncesi ODAK üyeleri, yaylada kar nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını besledi.
Şenliktepe'den başlayarak Karanlıkdere
, Derviş Pınarı ve Mitisin Yaylası istikametine doğru gidilen 27 kilometrelik parkur boyunca düzenlenen yürüyüşe 100'e yakın kişi katıldı.
ODAK Başkanı Muhammet Doğan, yaptığı açıklamada, ODAK olarak Zorkun Yaylası'nda her yıl kar yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.
Kentin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla bu tür etkinliklerin yapıldığını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:
"Zorkun Yaylamızın kış turizmine kazandırılmasını istiyoruz. Burası yaz aylarında 100 bini aşan nüfusu ile bölgenin en kalabalık yaylası konumundadır. Kent merkezinden Zorkun Yaylası'na ulaşana kadar 27 kilometrelik yol üzerinde birçok yayla var. Kış aylarında yolu açık olduğu müddetçe insanlarımız Zorkun'a kar görmek için geliyor. Çarşı merkezinde esnaflarımız hizmet veriyor. Tanıtım amacıyla biz de 10. kez yürüyüş etkinliği düzenledik. Katılımcılarımız kartpostallık görüntüler eşliğinde yürüyüşlerini tamamladılar."