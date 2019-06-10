ODAK üyeleri, Değirmendere Şelalesine gezi düzenledi

Osmaniye
Dağcılık Kulübü (ODAK) üyeleri Andırın
İlçesi Boynuyoğunlu Köyünde bulunan Değirmendere
Şelalesine doğa gezisi düzenledi.
ODAK Başkanı Muhammet Doğan, çevre haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe 53 doğaseverin katıldığını söyledi.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak için çalıştıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:
"İlimizde ve yakın çevre illerdeki doğa ve tarihi güzellikleri görmeye giden, bu doğal güzelliklerin tahrip edilmeden gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz. Bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak, gelecek yıllarda tertemiz, nefes alınabilir bir doğa için hep birlikte duyarlı olmak zorundayız. Aksi halde geleceğe bırakabileceğimiz bir doğa olmayacak. Doğa sevgisini ve doğayı temiz bir şekilde koruma duygusunu çocuklarımıza aşılamak zorundayız. İnsanlığın kaderi doğanın kaderi ile aynıdır. Yok edersek, yok oluruz. İşte bu anlamda doğaseverler olarak bu tür etkinliklerin büyük önemi olduğuna inanıyoruz."
Doğan, doğa yürüyüşü etkinliklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.