Odaklanma Sorunu Yaşayan Çocuklar için 8 Öneri - Son Dakika

Odaklanma Sorunu Yaşayan Çocuklar için 8 Öneri

26.05.2021 11:08
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Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Diyetisyen Merve Öz, özellikle içinde bulunduğumuz şu dönemde çocukların dikkat sürelerini artırmaya yönelik öneriler verdi.

ÇALIŞMA MASASINDA DİKKAT DAĞITICI ŞEYLER BULUNDURMAYIN

Özellikle online ders sırasında, ortamın sessiz, iyi aydınlatılmış ve normal oda sıcaklığında olmasının çocuğun odaklanmasına katkı sağlayacağını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nden Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Dyt. Merve Öz, "Mümkünse çocuğunuzun ayrı bir odası olması, küçük kardeşi varsa ders saatlerinde bu odaya girmemesi odaklanma açısından önemlidir. Masasının ve çalışma ortamının düzenli olması, dikkati dağıtacak farklı ders materyallerinin masanın üzerinde bulundurulmaması önemlidir. Bunun yanında çocuğun çalışma alanından tablet, telefon gibi elektronik cihazlar çıkarılmalı ya da kapatılmalı. Aksi halde,her türlü dikkat dağıtıcı unsurdan etkilenen bu çocuklara yarardan çok zarar verilmiş olur."

ÇALIŞMA MASASINDA YEMEK YEMESİNE İZİN VERMEYİN

Masada atıştırmalık bir şeyler olduğunda çocuğun odaklanamadığı için verimli ders dinleyemediğini vurgulayan Uzm. Klinik Psikologve Uzm. Dyt. Merve Öz, "Önündeki yiyecekler ders verimini düşürüyor, odaklanmayı zorlaştırıyor" diyerek özellikle online dersler sırasında çalışma odasında yiyecek olmaması gerektiğini söyledi. Bunun yanında su tüketimi odaklanmayı artırarak, beynin hızlı çalışmasını sağladığı için çocukları su tüketmeye teşvik etmek gerekiyor.Ancak çocuklarda su içme alışkanlığı çok zor oluşmakta ve çocuklar genelde günlük içmeleri gereken su miktarını içemiyor. Bu nedenle; masada ya da çocuğun çalışma ortamının yakınında mutlaka su bulundurulması alışkanlık kazandırmada yardımcı oluyor.

EVDE İP ATLATIN, TRAMBOLİNDE ZIPLATIN

Çocuklar, 10 dakika teneffüslerinde telefonları ile vakit geçirdikten ya da TV izledikten sonra derse odaklanmalarının mümkün olamayacağını anlatan Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Dyt. Merve Öz, "Derse girince doğal olarak akılları oyunda ya da dizide kalacaktır. Bunun yerine ip atlamaları, trambolinde zıplamaları, evin içinde yürümeleri, küçük egzersizler yapmaları hem enerjilerini atmaya yardımcı olacak hem de derse odaklanmalarını kolaylaştıracaktır" diye konuştu.

BİRLİKTE ZEKÂ OYUNLARI OYNAYIN

"Düzenli beyin egzersizleri yapmak, bulmaca çözmek ve zeka oyunları oynamak çok güçlü bir şekilde konsantrasyon artırıcı etkiye sahiptir" diyen Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Dyt. Merve Öz, bu nedenle çocukların ödevlerinden ve online derslerinden arta kalan zamanlarda; satranç oynamak, puzzle yapmak, bulmaca çözmek, su doku oynamak gibi aktivitelere yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Arkadaşları ile uzak kalan çocukların aileleri ile güzel vakit geçirmeleri duygusal ve sosyal gelişimlerine fayda sağlıyor" diyen Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, "Tombala, jenga, scrable gibi kutu oyunları ve satranç hem çocukların dikkat seviyelerini, el becerilerini, iletişim becerilerini geliştirecek hem de ailece güzel vakit geçirmeye yardımcı olacaktır" diye konuştu.

MUTLAKA KAHVALTI YAPTIRIN

Özellikle online ders sistemiyle birlikte bazı çocukların kahvaltı yapmak konusunda direnebiliyor. Ancak çocukların online derslerine başlamadan önce kahvaltılarını yapmış olmaları derse konsantrasyon sağlamaları açısından önem taşıyor. Dolayısıyla mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. Ayrıca, gün içinde de ana öğünlerin yanı sıra 3 ara öğün almaları da hem konsantrasyonun sağlamasında, hem de genel sağlığı açısından çok önem taşımaktadır.

UYKU DÜZENİNİN HAFTASONU DAHİL DEĞİŞTİRMEYİN

"Uyku sadece vücudumuzun değil, beynimizin de dinlenmesi için şarttır" diye konuşan Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Dyt. Merve Öz, sözlerine şöyle devam etti: "Yeterli uyku, fiziksel ve bilişsel gelişim için olmazsa olmaz bir önem taşımaktadır. Çocuklarda uzun süreli uyku bozukluğu durumunun bilişsel işlevsellikte; dikkat, öğrenme ve hafıza gibi sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle çocukların uyumalarını engelleyecek yüksek sesten kaçınılmalıdır. Çocukların uyuma saatleri hafta içi ve hafta sonu için belirlenip belirlenen saatlerin dışına çıkılmaması gerekmektedir."

BİRLİKTE ÇALIŞMA DÜZENİ OLUŞTURUN!

Çocuklarla birlikte çalışma düzeni ve planı oluşturulmasını öneren Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Dyt. Merve Öz, çocuğun bu bağlamda olumlu davranışlarının takdir edilmesinin, olumlu davranışlar yapma sıklığını artıracağını da sözlerine ekledi. Çocuklara karşı "çok dikkatsizsin." "önüne bakmıyor musun?" "kırk kere söyledim aynı hatayı yapıyorsun" gibi cümleler kurmanın dikkatini artırmamakla birlikte çocuklarda yetersizlik ve beceriksizlik duygularını ortaya çıkaracağını işaret etti.

ARKADAŞLARIYLA ONLİNE DA OLSA BİR ARAYA GELMESİNİ SAĞLAYIN

"Çocuklarınız, arkadaşları ile yüz yüze görüşemiyorsa bile görüntülü konuşmalarına olanak sağlayın. Ayrıca, arkadaşlarına hasret kalan çocuklar derslerde arkadaşları ile sohbet etmeye çalışırken ya da arkadaşlarına, öğretmenlerinden daha çok odaklandıklarından derslerine yeteri kadar odaklanamayabiliyorlar" diye konuşan Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Dyt. Merve Öz, ders dışındaki zamanlarda arkadaşları ile vakit geçiren çocukların, derse daha kolay odaklanabileceklerinin altını çizdi.

Yeditepe Üniversitesi, Koşuyolu Hastanesi, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odaklanma Sorunu Yaşayan Çocuklar için 8 Öneri - Son Dakika


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